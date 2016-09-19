Букмекеры оценивают победу сборной России над сборной Северной Америки с коэффициентом 2,23

20 сентября состоится матч группового этапа Кубка мира между сборными Северной Америки и России. Начало – в 03:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Северная Америка – Россия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,55 – Н 4,76 – П2 2,23

Трансляция матча Северная Америка – Россия 20 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Северная Америка – Россия.

Прямая трансляция матча Северная Америка – Россия 20 сентября на канале, "Первый канал".