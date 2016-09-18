Букмекеры не видят фаворита в матче сборных России и Швеции

В Торонто стартовал Кубок мира. В одном из матчей первого тура сыграют сборные России и Швеции. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч РОССИЯ - Швеция

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициенты Winline: П1 2,42 – Н 4,28 – П2 2,48

Трансляция матча Россия - Швеция

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Швеция.

Прямая трансляция матча Россия - Швеция - в воскресенье, 18 сентября, на канале "Матч ТВ".