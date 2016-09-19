Букмекеры не видят фаворита в матче Чехия - Европа

19 сентября состоится матч группового этапа Кубка мира между сборными Чехии и Европы. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Чехия – Европа

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,64 – Н 4,27 – П2 2,29

Трансляция матча Чехия – Европа 19 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Чехия – Европа.

Прямая трансляция матча Чехия – Европа 19 сентября на канале, "Матч ТВ".