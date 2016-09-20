Букмекеры не верят в победу сборной Финляндии над сборной Швеции

20 сентября состоится матч группового этапа Кубка мира между сборными Швеции и Финляндии. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Швеция – Финляндия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Швеции. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,66 – Н 4,65 – П2 4,31
Трансляция матча Швеция – Финляндия 20 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Финляндия.
Прямая трансляция матча Швеция – Финляндия 20 сентября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +35=5-29, 168 – 167.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
20 декабря 2015 года
|
Еврохоккейтур
|
Финляндия – Швеция
|
1:2 Б
|
11 февраля 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Швеция – Финляндия
|
3:2
|
13 февраля 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Швеция – Финляндия
|
4:2
|
8 сентября 2016 года
|
Товарищеский матч
|
Финляндия – Швеция
|
3:2 ОТ
|
10 сентября 2016 года
|
Товарищеский матч
|
Швеция – Финляндия
|
6:3