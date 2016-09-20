Букмекеры не верят в победу сборной Финляндии над сборной Швеции

20 сентября состоится матч группового этапа Кубка мира между сборными Швеции и Финляндии. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Швеция – Финляндия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Швеции. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,66 – Н 4,65 – П2 4,31

Трансляция матча Швеция – Финляндия 20 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Финляндия.

Прямая трансляция матча Швеция – Финляндия 20 сентября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +35=5-29, 168 – 167.

Результаты последних матчей