Букмекеры не верят в победу сборной Чехии над сборной России

10 сентября состоится товарищеский матч между сборными Чехии и России. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Чехия – Россия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,15 – Н 4,33 – П2 1,75

Трансляция матча Чехия – Россия 10 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Чехия – Россия.

Прямая трансляция матча Чехия – Россия 10 сентября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +25=1-33, 134 – 163.

Результаты последних матчей