Букмекеры не верят в победу сборной Чехии над сборной России

10 сентября состоится товарищеский матч между сборными Чехии и России. Начало – в 17:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Чехия – Россия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,15 – Н 4,33 – П2 1,75
Трансляция матча Чехия – Россия 10 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Чехия – Россия.
Прямая трансляция матча Чехия – Россия 10 сентября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +25=1-33, 134 – 163.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
20 декабря 2015 года
|
Еврохоккейтур
|
Россия – Чехия
|
2:4
|
11 февраля 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Чехия – Россия
|
3:2 Б
|
13 февраля 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Чехия – Россия
|
2:4
|
6 мая 2016 года
|
Групповой этап ЧМ
|
Чехия – Россия
|
3:0
|
8 сентября 2016 года
|
Товарищеский матч
|
Россия – Чехия
|
4:3