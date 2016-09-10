11:00 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Букмекеры не верят в победу сборной Чехии над сборной России

Чехия – Россия. Фото ТАСС
Чехия – Россия. Фото ТАСС
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10 сентября состоится товарищеский матч между сборными Чехии и России. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Чехия – Россия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,15 – Н 4,33 – П2 1,75

Трансляция матча Чехия – Россия 10 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Чехия – Россия.

Прямая трансляция матча Чехия – Россия 10 сентября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +25=1-33, 134 – 163.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

20 декабря 2015 года

Еврохоккейтур

Россия – Чехия

2:4

11 февраля 2016 года

Еврохоккейтур

Чехия – Россия

3:2 Б

13 февраля 2016 года

Еврохоккейтур

Чехия – Россия

2:4

6 мая 2016 года

Групповой этап ЧМ

Чехия – Россия

3:0

8 сентября 2016 года

Товарищеский матч

Россия – Чехия

4:3
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