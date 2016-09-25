Брэд Маршан: "В игре с Россией Канада показала, как может справляться с трудностями"

Форвард сборной Канады Брэд Маршан после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Россией (5:3) подчеркнул, что в третьем периоде команда показала, как может справляться с трудностями. Сам нападающий оформил дубль и был признан первой звездой встречи.

– Привилегия быть в такой команде, невероятное чувство играть в таких матчах, все очень хорошо, – приводит "Р-Спорт" слова Маршана. – Каждый в команде бывал в ситуациях, когда нужно отыгрываться, каждый фокусировался на своей игре. Мы знали, что будет тяжело. В третьем периоде мы показали то, как можем справляться с трудностями.