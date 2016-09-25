07:05 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Брэд Маршан: "В игре с Россией Канада показала, как может справляться с трудностями"

0
0
0
1

Форвард сборной Канады Брэд Маршан после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Россией (5:3) подчеркнул, что в третьем периоде команда показала, как может справляться с трудностями. Сам нападающий оформил дубль и был признан первой звездой встречи.

– Привилегия быть в такой команде, невероятное чувство играть в таких матчах, все очень хорошо, – приводит "Р-Спорт" слова Маршана. – Каждый в команде бывал в ситуациях, когда нужно отыгрываться, каждый фокусировался на своей игре. Мы знали, что будет тяжело. В третьем периоде мы показали то, как можем справляться с трудностями.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160925/1096202545.html

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

о..енно довольный Роджер

смотреть вечно можно на три вещи - как течет вода,горит огонь и играет Канадская Сборная!!

16:37 25 сентября

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ