12:50 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Брэд Маршан: "Наслаждаюсь игрой с Бержероном и Кросби"

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Нападающий сборной Канады Брэд Маршан после победы в матче группового турнира Кубка мира-2016 над Чехией (6:0) отметил, что рад успеху своей команды. Он добавил, что хорошо понимает партнеров на льду.

– Была хорошая игра, мы сыграли просто отлично, – приводит официальный сайт турнира слова Маршана. – Все постарались. Я наслаждаюсь игрой с Бержероном и Кросби. Мы много общаемся вне льда, и это помогает. Но мы будем становиться еще лучше.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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djavdet

Да на скамейке ты тоже не забываешь общаться. Только почему-то слышно только тебя.) Ладно, цени момент.

13:20

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