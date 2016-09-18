Брэд Маршан: "Наслаждаюсь игрой с Бержероном и Кросби"

Нападающий сборной Канады Брэд Маршан после победы в матче группового турнира Кубка мира-2016 над Чехией (6:0) отметил, что рад успеху своей команды. Он добавил, что хорошо понимает партнеров на льду.

– Была хорошая игра, мы сыграли просто отлично, – приводит официальный сайт турнира слова Маршана. – Все постарались. Я наслаждаюсь игрой с Бержероном и Кросби. Мы много общаемся вне льда, и это помогает. Но мы будем становиться еще лучше.