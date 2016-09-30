Брэд Маршан: "На Кубке мира сбылась моя мечта"

Лучший снайпер Кубка мира и автор победной шайбы во втором матче финала турнира Брэд Маршан отметил, что ему странно вспоминать, как всего три недели назад болельщики сборной Канады освистывали его. Напомним, во втором матче финала Кубка мира Канада победила Европу со счетом 2:1 и стала обладателем трофея.

– Для меня большой честью было уже само попадание на Кубок мира, когда меня поставили в тройку к Сидни Кросби и Патрису Бержерону – это было что-то невероятное, – цитирует "Р-Спорт" Маршана. – На этом турнире сбылась моя мечта, я буду хранить в памяти каждую секунду этого сентября. Действительно сейчас даже странно вспоминать, что еще три недели назад болельщики сборной Канады освистывали меня в Оттаве во время выставочной игры с американцами.