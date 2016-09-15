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Бобровский - в воротах сборной России в первом матче Кубка мира

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Вратарь Сергей Бобровский будет защищать ворота сборной России в первой игре Кубка мира против команды Швеции. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Олег Знарок.

- Начнет первый матч Бобровский, а дальше разберемся, - цитирует "Р-Спорт" Знарка.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборная России сыграет со шведами в воскресенье. Бобровский провел две игры в ходе подготовки к турниру - против Чехии (4:3) и Канады (2:3 ОТ), вратарь Семен Варламов сыграл один матч против Чехии (1:2 Б).

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160915/1080932289.html

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