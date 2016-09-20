20:09 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Бобровский установил рекорд Кубка мира

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В матче группового турнира Кубка мира против сборной Северной Америки вратарь сборной России Сергей Бобровский отразил 43 броска из 46 и установил новый рекорд турнира. Ранее ни один из голкиперов не одерживал победу, отбив такое количество бросков. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Кертису Джозефу в полуфинале Кубка мира-1996, справившемуся с 41 выстрелом шведских хоккеистов. Рекорд же по отбитым броскам (49) установил в матче против Чехии (3:7) в 2004 году немец Роберт Мюллер. (Кирилл БУРДАКОВ)

Вратари, отразившие наибольшее количество бросков в матчах Кубка мира (с 1996 года)

Дата

Вратарь

Команда

Соперник

Счет

Броски

Отраженные

03.09.2004

Роберт МЮЛЛЕР

Германия

Чехия

3:7

56

49

18.09.2016

Михал НОЙВИРТ

Чехия

Канада

0:6

50

44

20.09.2016

Сергей БОБРОВСКИЙ

Россия

Северная Америка

4:3

46

43

02.09.2004

Роберт ЭШ

США

Россия

1:3

45

42

07.09.1996

Кертис ДЖОЗЕФ

Канада

Швеция

3:2 ОТ

43

41

07.09.1996

Томми САЛО

Швеция

Канада

2:3 ОТ

43

40

05.09.1996

Йозеф ГАЙСС

Германия

Канада

1:4

43

39

19.09.2016

Пекка РИННЕ

Финляндия

Северная Америка

1:4

43

39
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