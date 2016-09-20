Бобровский установил рекорд Кубка мира

В матче группового турнира Кубка мира против сборной Северной Америки вратарь сборной России Сергей Бобровский отразил 43 броска из 46 и установил новый рекорд турнира. Ранее ни один из голкиперов не одерживал победу, отбив такое количество бросков. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Кертису Джозефу в полуфинале Кубка мира-1996, справившемуся с 41 выстрелом шведских хоккеистов. Рекорд же по отбитым броскам (49) установил в матче против Чехии (3:7) в 2004 году немец Роберт Мюллер. (Кирилл БУРДАКОВ)

Вратари, отразившие наибольшее количество бросков в матчах Кубка мира (с 1996 года)