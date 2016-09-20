Бобровский установил рекорд Кубка мира

В матче группового турнира Кубка мира против сборной Северной Америки вратарь сборной России Сергей Бобровский отразил 43 броска из 46 и установил новый рекорд турнира. Ранее ни один из голкиперов не одерживал победу, отбив такое количество бросков. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Кертису Джозефу в полуфинале Кубка мира-1996, справившемуся с 41 выстрелом шведских хоккеистов. Рекорд же по отбитым броскам (49) установил в матче против Чехии (3:7) в 2004 году немец Роберт Мюллер. (Кирилл БУРДАКОВ)
Вратари, отразившие наибольшее количество бросков в матчах Кубка мира (с 1996 года)
|
Дата
|
Вратарь
|
Команда
|
Соперник
|
Счет
|
Броски
|
Отраженные
|
03.09.2004
|
Роберт МЮЛЛЕР
|
Германия
|
Чехия
|
3:7
|
56
|
49
|
18.09.2016
|
Михал НОЙВИРТ
|
Чехия
|
Канада
|
0:6
|
50
|
44
|
20.09.2016
|
Сергей БОБРОВСКИЙ
|
Россия
|
Северная Америка
|
4:3
|
46
|
43
|
02.09.2004
|
Роберт ЭШ
|
США
|
Россия
|
1:3
|
45
|
42
|
07.09.1996
|
Кертис ДЖОЗЕФ
|
Канада
|
Швеция
|
3:2 ОТ
|
43
|
41
|
07.09.1996
|
Томми САЛО
|
Швеция
|
Канада
|
2:3 ОТ
|
43
|
40
|
05.09.1996
|
Йозеф ГАЙСС
|
Германия
|
Канада
|
1:4
|
43
|
39
|
19.09.2016
|
Пекка РИННЕ
|
Финляндия
|
Северная Америка
|
1:4
|
43
|
39