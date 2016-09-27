Билл Дэйли: "У Войнова нет пожизненной дисквалификации на игру в НХЛ"

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отметил, что защитнику СКА Вячеславу Войнову нужно пройти юридический процесс и получить разрешение на въезд в США, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Игрок сборной России не смог принять участие в Кубке мира-2016.

– У Войнова нет пожизненной дисквалификации на игру в НХЛ и турнирах, организованных НХЛ, – сказал Дэйли. - Ему нужно пройти юридический процесс и получить разрешение на въезд в США. Если это произойдет, мы запустим дисциплинарный процесс, и совершенно не исключаю, что он сможет вернуться в НХЛ и сыграть на следующем Кубке мира.

Напомним, что Войнов бессрочно дисквалифицирован НХЛ из-за громкого дела, по которому он обвинялся в домашнем насилии.