22:25 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Билл Дэйли: "У Войнова нет пожизненной дисквалификации на игру в НХЛ"

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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отметил, что защитнику СКА Вячеславу Войнову нужно пройти юридический процесс и получить разрешение на въезд в США, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Игрок сборной России не смог принять участие в Кубке мира-2016.

– У Войнова нет пожизненной дисквалификации на игру в НХЛ и турнирах, организованных НХЛ, – сказал Дэйли. - Ему нужно пройти юридический процесс и получить разрешение на въезд в США. Если это произойдет, мы запустим дисциплинарный процесс, и совершенно не исключаю, что он сможет вернуться в НХЛ и сыграть на следующем Кубке мира.

Напомним, что Войнов бессрочно дисквалифицирован НХЛ из-за громкого дела, по которому он обвинялся в домашнем насилии.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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syapa

Въезд в США запрещен. Игры в Торонто. Почему он тогда не играет? Дело в хоккейный дисквах значит.

22:52

А380726

А , да еще кастиририровать этого неожиданно воспылавшего поставщика новостей писателя книжек из Одессы не мешало бы :( Или он там решил насовсем о траться?

22:51

А380726

Так и подмывает оторвать детородный орган этому уродцу Дейли :( другие мнения есть?

22:48

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