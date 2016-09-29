20:36 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Бернс попросил Овечкина подписать свитер для своего сына

0
0
0

Защитник сборной Канады Брент Бернс признался, что на Кубке мира в Торонто попросил форварда сборной России Александра Овечкина подписать свитер для своего сына. Напомним, в полуфинале турнира канадцы обыграли Россию со счетом 5:3, а в первой финальной игре Канада была сильнее сборной Европы – 3:1.

– На Кубке мира я подписал для своего сына свитера Сидни Кросби и Александра Овечкина. Еще у меня есть свитер Коннора Макдэвида, его тоже надо подписать, – цитирует "Р-Спорт" Бернса. – Считаю, это очень важные вещи. Знаю многих людей, которые жалеют, что в ходе карьеры не коллекционировали клюшки, свитера. Например, я столько раз играл против (Павла) Дацюка, и у меня нет его клюшки. Я очень об этом жалею, ведь он легенда.

Мы понимаем, что от нас ждут только победы в финале, мы уверены в себе и готовы сделать последний шаг. Конечно, победа в Кубке мира важна, хочется начать сезон на позитивной ноте.

Опрос

Как вы оцениваете выступление сборной России на Кубке мира?
голосовать

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160929/1103275272.html

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ