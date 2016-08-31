17:15 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Барри Тротц: "С нетерпением жду начала Кубка мира"

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Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц, который будет помогать Майку Бэбкоку в сборной Канады во время Кубка мира 2016 года, поделился своими ожиданиями от турнира. Отметим, что канадцы соберутся в понедельник для подготовки к товарищеской игре против США, которая состоится 9 сентября.

– Я с нетерпением жду начала чемпионата из-за того, что получу опыт работы с выдающимися игроками и снова буду частью того, в чем не участвовал несколько лет, – цитирует пресс-служба НХЛ Бэбкока.

Кубок мира начнется 17 сентября. Канада на групповом этапе встретится с Чехией, США и командой Европы.

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