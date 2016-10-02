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Барри Тротц: "Кросби не просто так считается лучшим игроком планеты"

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Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц, входивший в тренерский штаб сборной Канады на Кубке мира, ни на что бы не променял опыт, заработанный во время турнира. По его словам, даже выставочные матчи были более волнительными, чем игры в плей-офф НХЛ.

- Даже первый выставочный матч был более напряженным, чем игра плей-офф в НХЛ в связи с тем, что от Канады многого ждали, больше, чем от других команд, потому что мы были хозяевами турнира, - приводит официальный сайт НХЛ слова Тротца. - Я бы ни на что этот опыт не обменял. Я стал лучше.

Я завел новых друзей, отличных друзей. Мы стали семьей. Когда ты чего-то добился, появляются новые связи и устанавливаются новые отношения и они остаются навсегда, их уже не отобрать.

Это было уникальное событие. Поработал с ребятами, против которых играл каждый день. Сидни Кросби не просто так считается лучшим игроком планеты. Это еще и исключительный человек. Когда ко мне приехал сын (страдающий синдромом дауна - Прим. "СЭ"), он нашел время поиграть с ним. Хотя мог бы этого и не делать. Уважаю таких людей.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/world-cup-was-learning-experience-for-trotz/c-282311190

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