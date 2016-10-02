Барри Тротц: "Кросби не просто так считается лучшим игроком планеты"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц, входивший в тренерский штаб сборной Канады на Кубке мира, ни на что бы не променял опыт, заработанный во время турнира. По его словам, даже выставочные матчи были более волнительными, чем игры в плей-офф НХЛ.

- Даже первый выставочный матч был более напряженным, чем игра плей-офф в НХЛ в связи с тем, что от Канады многого ждали, больше, чем от других команд, потому что мы были хозяевами турнира, - приводит официальный сайт НХЛ слова Тротца. - Я бы ни на что этот опыт не обменял. Я стал лучше.

Я завел новых друзей, отличных друзей. Мы стали семьей. Когда ты чего-то добился, появляются новые связи и устанавливаются новые отношения и они остаются навсегда, их уже не отобрать.

Это было уникальное событие. Поработал с ребятами, против которых играл каждый день. Сидни Кросби не просто так считается лучшим игроком планеты. Это еще и исключительный человек. Когда ко мне приехал сын (страдающий синдромом дауна - Прим. "СЭ"), он нашел время поиграть с ним. Хотя мог бы этого и не делать. Уважаю таких людей.