15:34 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Артемий Панарин: "Уровень игры на Кубке мира был выше, чем в НХЛ"

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Нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин считает, что уровень игры на Кубке мира был значительно выше, чем в НХЛ. Сборная России вошла в четверку сильнейших, проиграв в полуфинале команде Канады.

– Я приобрел бесценный опыт на этом турнире. Мне довелось играть против лучших хоккеистов мира, – приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ. – Уровень игры на Кубке мира был даже выше, чем в НХЛ. Я прекрасно подготовился к сезону и готов все начать с чистого листа.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Werdy

И я так же думаю. Лучший турнир, который я видел в этом году. Ни на одном матче не заснул и смотрел с удовольствием.

16:08

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