Артемий Панарин: "Уровень игры на Кубке мира был выше, чем в НХЛ"

Нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин считает, что уровень игры на Кубке мира был значительно выше, чем в НХЛ. Сборная России вошла в четверку сильнейших, проиграв в полуфинале команде Канады.

– Я приобрел бесценный опыт на этом турнире. Мне довелось играть против лучших хоккеистов мира, – приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ. – Уровень игры на Кубке мира был даже выше, чем в НХЛ. Я прекрасно подготовился к сезону и готов все начать с чистого листа.