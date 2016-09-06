18:08 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Артемий Панарин: "У Кузнецова физическое состояние - нулевое, а так - все хорошо"

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Евгений КУЗНЕЦОВ (слева) и Артемий ПАНАРИН "зажигают" при подготовке к Кубку мира."Тройка Шипачева - колхозники". Как Кузнецов подкалывал Панарина

Нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин в интервью "СЭ" обменялся дружескими шутками со своим партнером по национальной команде Евгением Кузнецовым, передают из Санкт-Петербурга корреспонденты "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН и Сергей ЯРЕМЕНКО.

Сборная второй день готовится к Кубку мира. Как насчет взаимопонимания на льду?

– (Глядя в сторону, где Евгений Кузнецов в какой-то момент стал внимательно прислушиваться к нашему разговору.) Кузнецов приехал вообще неготовым. Физическое состояние – нулевое. Паса не видит. И вообще… А так – все хорошо.

– Сегодня во время тренировки мы видели, что ваша с Дадоновым и Шипачевым экс-армейская тройка наигрывалась главным тренером в качестве спецбригады большинства.

– Да они колхозники, – счел необходимым вернуть долг Евгений Кузнецов.

– Да у нас-то все нормально. Это у вас шайба не пойми как ходит, – парировал Панарин и вернулся к разговору с нами, не меняя темы и нарочито серьезного выражения лица. – Мне кажется, чемпионат мира показал, кто больше забивает.

– И все-таки насчет большинства.

– Всегда приятно играть много. Быть с шайбой в зоне атаки. Так что мы только рады. Но еще нужно доказать, что в эту бригаду нас определили не зря. Тем более их сейчас несколько. Чтобы стать основной – надо хорошо играть.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shvedero

более чем уверен, Что они читали комментарии после какого-то турнира и решили взять парочку фраз от туда и закидать ими друг друга..

19:50

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