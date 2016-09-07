Артемий Панарин: "Рад, что Овечкин - капитан. Авторитетный человек"

Нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин отметил, что находится в хорошей форме, но у него есть некоторые технические недоработки. По словам форварда, он готов к борьбе на Кубке мира против своих одноклубников, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Функционально я готов хорошо, проблем нет. Есть небольшие технические неполадки – баланс теряю, единоборства проигрываю. Но, может быть, я просто слишком придирчив к себе, – отметил Панарин.

– Патрик Кейн не исключает, что будет ругаться со своим одноклубником Джонатаном Тэйвзом во время матча США – Канада. Вы готовы к подобному?

– Я как раз готовился все лето к таким отношениям, так что все нормально.

– Наладили командную "химию" с Шипачевым и Дадоновым?

– Мы ее и не теряли. Конечно, взаимосвязи притупляются, когда долго не играешь, но сейчас все нормально.

– На чемпионате мира у Олега Знарка были претензии к вашей тройке. Мол, недорабатывали в обороне...

– Мы всегда отрабатываем, просто иногда устаем и не можем добежать назад. Сейчас подготовились получше, так что проблем не будет.

– Каков план на товарищеский матч с Чехией?

– Просто поработаем над командными действиями.

– Александр Овечкин избран капитаном команды. Поддерживаете его кандидатуру?

– Очень рад, что капитаном стал он. Авторитетный человек, уважаемый. Все правильно.

– Сегодня пять лет со дня трагедии "Локомотива"...

– Очень неприятно, когда вспоминаешь об этом. Трудно представить, каково родным и близким.