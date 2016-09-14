Артемий Панарин: "Против Канады надо играть в пас, а не "швырять гранаты"

Нападающий сборной России Артемий Панарин рассказал о предстоящем выставочном матче против команды Канады. Игрок отметил, что россиянам следует чаще играть в пас.

– Как сами чувствуете, ваша легкая тройка способна быть эффективной против Канады на маленьком льду?

– Думаю, способна. У нашей тройки еще есть много резервов, и будем стараться их показать. Заранее судить нельзя, и матч покажет, на что мы способны.

– Физически против мощной канадской защиты будет тяжело?

– Есть только один способ эту проблему решить – пас. Если он будет получаться точный, в клюшку, у партнера окажется много времени, чтобы тоже отдать быструю передачу, и тогда силовую борьбу можно будет обойти. А если будем кувыркаться, "швырять гранаты" друг другу – ничего не получится. Будем получать люлей и ничего не сможем созидать.

Выставочный матч Канада – Россия пройдет в Питтсбурге в ночь с 14 на 15 сентября, начало – в 2:30 по московскому времени.

Ранее сборная России провела два матча с командой Чехии. В Санкт-Петербурге была одержана победа со счетом 4:3, а в Праге команда Олега Знарка уступила в серии буллитов 1:2.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 2 октября. Сборная России свой первый матч проведет со Швецией 18 сентября. (Игорь РАБИНЕР)