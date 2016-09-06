Артемий Панарин: "Пообщался с Кержаковым - хорошо посидели"

Нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин в интервью "СЭ" рассказал о подготовке национальной команды к Кубку мира-2016, передают из Санкт-Петербурга корреспонденты "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН и Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Очень рад. Повезло, что готовимся именно в Питере, – начал Панарин. – Для меня два в одном получается. Что позитивных эмоций только добавляет.

– Со своим другом, нападающим "Зенита" Александром Кержаковым успели пообщаться?

– Да, уже несколько раз виделись. Посидели хорошо.

– Летом он сказал в интервью "СЭ": "Очень рад за Артемия, что он получил приз лучшего новичка НХЛ. Надеюсь, в следующем сезоне будет бороться за звание лучшего игрока лиги".

– Я? Будем стараться, конечно. Не какие-то же маленькие планы перед собой ставить. Но и загадывать не стоит. Работать надо.

– Лично Кержаков с "Колдер Трофи" вас поздравил?

– Конечно. Но это дело мы с ним не обмывали, если вы об этом спрашивали. Когда мы встретились, уже началась подготовка к Кубку мира.