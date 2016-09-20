Артемий Панарин: "Надеюсь, с финнами сыграем как во втором периоде с Северной Америкой"

Нападающий сборной России Артемий Панарин похвалил партнеров по команде за игру в матче Кубка мира с Северной Америкой (4:3). Также он надеется, что россияне продолжат играть так же в следующей встрече с Финляндией.

– Хоккей – эмоциональная игра, - цитирует пресс-служба ФХР Панарина. - Ребята молодцы, сдерживались, не поддавались на провокации соперника, играли по заданию и выиграли.

– Как чувствовали себя, когда сидели в штрафном боксе с Анисимовым?

– Подумал, что сейчас два игрока "Чикаго" сплавят всю команду. Это шутка, конечно. На самом деле, очень переживали. Спасибо ребятам, что спасли ситуацию.

- Можно сказать, что во втором периоде родилась команда, которую все ждали?

- Скорее, не родилась, а вернулась. Мы начали играть в свою игру, атаковать. Я думаю, было приятно всем: нам, зрителям, тренерам. Надеюсь, сыграем так же в следующем матче.

- Впереди игра с Финляндией. Что можете сказать о ней?

- Мы только сыграли матч, надо отдохнуть и восстановиться. Финнов мы знаем, много раз играли с ними. Послушаем, что скажут тренеры, посмотрим видео и будем играть дальше.