10:42 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Артемий Панарин: "На Кубке мира мне не хватило смелости"

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Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин и сборной России потерял уверенность после выступления в составе национальной команды на Кубке мира. По словам форварда, ему не хватило смелости, чтобы продемонстрировать свою игру на турнире.  

- Кажется, в этом сезоне в НХЛ играют поплотнее, но это не так значительно, - сказал Панарин в интервью официальному сайт НХЛ. - Психологически потерял уверенность на Кубке мира. И пока ее обретешь, пройдет немало времени. Сейчас стараюсь вернуться и играть в свой хоккей.

- Что не получилось на Кубке мира?

- Цена ошибки была высока. Наверное, мне не хватило смелости. Я старался играть сыграть попроще, поэтому где-то действовал без шайбы. Моя игра - искать хитрые ходы, изредка бросать, делать передачи, поэтому забыл, как играть (улыбается).

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/video/----/t-280565792/c-45784003

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Айртон

Не смелости, а мастерства.) Надо быть мужиком, и называть вещи своими именами, а не юлить.))

11:09

механик39

Теперь наши хоккеисты будут рассказывать ,что уж на следующем Кубке Мира сборная обязательно всех "порвет " .

11:06

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