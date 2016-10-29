Артемий Панарин: "На Кубке мира мне не хватило смелости"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин и сборной России потерял уверенность после выступления в составе национальной команды на Кубке мира. По словам форварда, ему не хватило смелости, чтобы продемонстрировать свою игру на турнире.

- Кажется, в этом сезоне в НХЛ играют поплотнее, но это не так значительно, - сказал Панарин в интервью официальному сайт НХЛ. - Психологически потерял уверенность на Кубке мира. И пока ее обретешь, пройдет немало времени. Сейчас стараюсь вернуться и играть в свой хоккей.

- Что не получилось на Кубке мира?

- Цена ошибки была высока. Наверное, мне не хватило смелости. Я старался играть сыграть попроще, поэтому где-то действовал без шайбы. Моя игра - искать хитрые ходы, изредка бросать, делать передачи, поэтому забыл, как играть (улыбается).