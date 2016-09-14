Артемий Панарин: "Матч с Канадой - такой же подготовительный, как и остальные"

Нападающий сборной России Артемий Панарин рассказал о предстоящем выставочном матче против команды Канады. Игрок отметил, что не чувствует особенного значения этой игры.

– Что для вас означает матч с "Кленовыми листьями" на этом уровне? Со всеми сильнейшими аж с Ванкувера мы не играли.

– Какого-то большого значения этой игры я не чувствую. Такой же рядовой подготовительный матч, как и остальные. Сильно не зацикливаемся. Подготовка – только так и надо к нему относиться.

– Мандража нет?

– Что, по мне видно, что ли? (смеется) На самом деле все нормально. Еще даже не думаю об игре. Рано перегорать! Пока смеемся – веселимся. Надеюсь, и после игры будем смеяться.

– По вашим ощущениям, на что наша сборная, по вашему мнению, может претендовать на Кубке мира? Нередко доводится слышать, что выход из группы уже будет успехом.

– Конечно, золото хотелось бы выиграть. Мы будем выкладываться на сто процентов. Номер никто отбывать не будет. Все хотят не подвести нашу страну! Это спорт, и турнир покажет.

Выставочный матч Канада – Россия пройдет в Питтсбурге в ночь с 14 на 15 сентября, начало – в 2:30 по московскому времени.

Ранее сборная России провела два матча с командой Чехии. В Санкт-Петербурге была одержана победа со счетом 4:3, а в Праге команда Олега Знарка уступила в серии буллитов 1:2.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 2 октября. Сборная России свой первый матч проведет со Швецией 18 сентября. (Игорь РАБИНЕР)