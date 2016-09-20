07:37 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Артем Анисимов: "Ребята закрыли мой "косяк"

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Нападающий сборной России Артем Анисимов отметил самоотверженные действия партнеров в концовке матча Кубка мира с Северной Америкой (4:3). По словам форварда, с Иваном Телегиным, заблокировавшим два броска, все в порядке, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Что случилось в эпизоде с удалением, когда мы остались три на пять? – вопрос Анисимову, которого в том эпизоде как раз и удалили.

– Бывает такое. Ребята выстояли, молодцы. "Косяк" мой закрыли.

– Больше 80 попыток бросков североамериканцев за 60 минут. Почему так много?

– Да, нам надо плотнее и строже играть в своей зоне, не давать бросать, блокировать. Сегодня вот Телегин сблокировал два важных броска.

– Он живой?

– Живой.

– Что скажете об игре Сергея Бобровского?

– Зачем говорить, когда все и так видно?

Трансляция матча Северная Америка - Россия

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