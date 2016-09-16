Артем Анисимов: "Не думаю, что Кубок мира должен стать заменой Олимпиаде"

Нападающий сборной России Артем Анисимов выразил мнение, что Кубок мира не должен становиться заменой Олимпиаде. По его словам, проведение турниров такого уровня каждые два года – хорошая идея.

– Я считаю Кубок мира прекрасной идеей, но не думаю, что он может или должен становиться заменой Олимпиадам, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Анисимова. – Если мы придем к проведению турниров такого уровня каждые два года, это будет только к лучшему. Ведь в футболе, например, именно это и происходит: каждый четный год проходит либо чемпионат мира, либо чемпионат каждого из континентов. Трудно, говорите, проводить по 100 матчей за сезон? А почему нет-то? Я люблю играть в хоккей, и если есть возможность – никогда не буду против.