Артем Анисимов: "Кубок мира - как Олимпийские игры, только отдельно хоккейные"

Нападающий сборной России Артем Анисимов не испытывал проблем на первой тренировке национальной команды в преддверии Кубка мира, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Форвард подчеркнул, что расценивает предстоящий турнир как Олимпийские игры.

- Как вам первая тренировка в рамках подготовки к Кубку мира?

- Замечательно и очень продуктивно. Площадку маленькую нам сделали, чтобы сразу привыкать. Все супер. Мне тренировка очень понравилась.

- Олег Знарок сказал, что команда немного задохнулась, когда добавили нагрузки.

- Чувствовал себя абсолютно нормально.

- Кого стоит выдвинуть на роль капитана?

- Это будет совместным решением команды и тренерского штаба. Вместе подумаем и выберем.

- В преддверии турнира поговаривают, что у нас нападающие более звездные, чем защитники.

- Наши защитники не выигрывали индивидуальных призов, но они - очень хорошие. С большим опытом. И потом - оборона начинается с нападения. Если будем им помогать - все будет хорошо.

- Что для вас Кубок мира?

- Это как Олимпийские игры, только отдельно хоккейные.

- Говорят, что они действительно могут стать отдельными, если профессионалов перестанут пускать на Игры. Для вас есть разница между этими турнирами?

- Олимпиада есть Олимпиада, у нее очень большая история. А Кубки мира пока считанное количество раз проводились.

- Как обыгрывать Канаду?

- Выходить и играть в хоккей, это же игра. Вот и надо переигрывать. Во всех маленьких компонентах и за счет команды.