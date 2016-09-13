Артем Анисимов: "Канада – лучшая проверка для России"

Нападающий сборной России Артем Анисимов после тренировки в Питтсбурге перед выставочным матчем против Канады предположил, что в поединке будет много борьбы. Заключительная встреча в рамках подготовки к Кубку мира-2016 пройдет в среду.

– Что ждете от матча с Канадой?

– Будет интересная игра, много столкновений, борьбы.

– Будете пытаться играть в сдерживающий хоккей?

– Какая у кого будет задача, это решать тренерам, но мы обязательно будем пытаться забивать голы.

– Есть ли какой-то негатив, что матч с Канадой – товарищеский, и с ней играете не в группе, а до турнира?

– Лучше рассматривать с позитивной точки зрения, потому что мы сразу будем иметь представление, что нам ждать на турнире.

– Майк Бэбкок назвал Россию лучшей проверкой для своей команды.

– Да, и для нас Канада тоже лучшая проверка.

– Как ощущения от тренировок в Питтсбурге?

– Все здорово, организация на высшем уровне.