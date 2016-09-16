08:02 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Артем Анисимов: "Если бы не Бобровский, счет в матче с Канадой мог быть другим"

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Нападающий сборной России Артем Анисимов после выставочного матча с Канадой (2:3 ОТ) подчеркнул, что команде необходимо улучшить игру в обороне. По словам форварда, если бы не действия Сергея Бобровского, который отразил 45 бросков по воротам, счет во встрече мог быть более крупным.

- Команда выглядела хорошо, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Анисимова. - Мы показывали очень хороший хоккей, но над действиями в обороне надо еще поработать. Все-таки мы позволили нанести по своим воротам слишком много бросков. Если бы не Боб (Сергей Бобровский - Прим. "СЭ"), счет мог быть другим. Для этого надо, в частности, блокировать больше бросков. Ну а с атакой все было хорошо.

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https://www.wch2016.com/ru/news/russian-players-analyze-game-against-canada/c-281820896

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