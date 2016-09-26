Анже Копитар: "Наконец-то удалось отомстить шведам за Сочи-2014"

Хоккеисты сборной Европы удивили всех экспертов и посрамили тех, кто в них не верил перед началом Кубка мира, заявил капитан команды словенец Анже Копитар. Европейцы со счетом 3:2 в овертайме обыграли Швецию и вышли в финал.

– Знаете, мы (словенцы) так обидно проиграли шведам на Олимпиаде в Сочи (0:5 в четвертьфинале), что все эти два года я мечтал отомстить, – приводит "Р-Спорт" слова Копитара. – Сегодня это наконец-то удалось, – сказал Копитар журналистам. – Каждый считал за обязанность написать, что у этой команды нет будущего и перспектив на Кубке мира. И где они сейчас? Понятно, что это было нелегко. Наш вратарь стоял на голове, чтобы вытащить нас в финал. И, кажется, ему придется встать на голову еще. Мы получаем удовольствие от каждой секунды на этом турнире. Мы здесь, потому что приняли вызов и уже несколько раз посрамили тех, кто в нас не верил. Мы можем обыграть кого угодно. Канада кажется непобедимой? Что же, постараемся изменить это. Конечно, я могу сказать, что нужно играть дисциплинированно, умно, использовать фактор лучшего вратаря на турнире… но, если честно, все это не имеет значения. Мы должны сыграть от сердца, сыграть в свой лучший хоккей, чтобы иметь хотя бы небольшой шанс победить их. Будет ли это тяжело? Разумеется.