Анже Копитар: "Мы оставили след в истории мирового хоккея"

Капитан сборной Европы Анже Копитар после поражения от команды Канады (1:2) во втором матче финала Кубка мира отметил, что гордится своей работой. По словам нападающего, команда превысила все ожидания. Добавим, что канадцы сравняли счет в матче на 58-й минуте, реализовав удаление Копитара

– Это был прекрасный месяц, мы можем гордиться той работой, которую проделали, – цитирует "Р-Спорт" Копитара. – Никто не верил, что мы даже из группы сможем выйти, а мы бились с Канадой в финале. Уверен, своей игрой мы оставили след в истории мирового хоккея.

Удаление? Не думаю, что стоит вслух произносить то, о чем я думал, направляясь в штрафной бокс. Это было ужасно.