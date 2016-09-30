08:53 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Анже Копитар: "Мы оставили след в истории мирового хоккея"

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Капитан сборной Европы Анже Копитар после поражения от команды Канады (1:2) во втором матче финала Кубка мира отметил, что гордится своей работой. По словам нападающего, команда превысила все ожидания. Добавим, что канадцы сравняли счет в матче на 58-й минуте, реализовав удаление Копитара

– Это был прекрасный месяц, мы можем гордиться той работой, которую проделали, – цитирует "Р-Спорт" Копитара. – Никто не верил, что мы даже из группы сможем выйти, а мы бились с Канадой в финале. Уверен, своей игрой мы оставили след в истории мирового хоккея.

Удаление? Не думаю, что стоит вслух произносить то, о чем я думал, направляясь в штрафной бокс. Это было ужасно.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160930/1103903851.html

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