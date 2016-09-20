04:07 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Анже Копитар: "Мало кто ожидал от сборной Европы двух побед"

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Капитан сборной Европы Анже Копитар отметил, что его команде удалось посрамить скептиков на Кубке мира. "Европейцы" одержали уже две победы в групповом турнире, обыграв США (3:0) и Чехию (3:2 ОТ).

Знаю, что от нас мало кто ждал такого результата на Кубке мира, – приводит "Р-Спорт" слова Копитара. – Тем не менее, мы одержали две победы в двух матчах. Более того, поверьте, на этом останавливаться мы не собираемся. Не думаю, что у кого-то в команде есть мысли о том, что от нашего выступления зависит участие сборной Европы в следующем Кубке мира. Прямо сейчас мы бьемся не за это.

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