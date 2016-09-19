04:54 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Антон Строльман: "Не понимаю, почему Овечкин возмушался – он забил гол рукой"

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Защитник сборной Швеции Антон Строльман подчеркнул, что не понимает, по какой причине капитан сборной России Александр Овечкин так сильно возмущался из-за отмены шайбы на последней минуте матча группового турнира Кубка мира. Шведы в воскресенье со счетом 2:1 обыграла россиян. За несколько секунд до конца основного времени Овечкин отправил вторую шайбу в ворота соперника, но гол не был засчитан, так как был забит рукой. Строльман в том эпизоде мешал Овечкину сыграть клюшкой.

– Не понимаю, почему Овечкин так сильно возмущался, – приводит "Р-Спорт" слова Строльмана. – Касания клюшкой там не было точно, я сделал все для этого, не дал ему опустить клюшку на лед. Зашла ли шайба в ворота от моей клюшки? Нет, касания не было, Овечкин забил гол рукой.

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http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160919/1086420591.html

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