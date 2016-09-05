Андрей Василевский: "Очень сложно составить конкуренцию Варламову и Бобровскому"

Вратарь сборной России и "Тампа-Бэй" Андрей Василевский отметил, что на Кубке мира ему было бы интересно сыграть против своего одноклубника американца Бена Бишопа. Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборные России и США сыграют на предварительном этапе в разных группах. Вратарь также рассказал, что в отличие от партнеров по сборной Семена Варламова и Сергея Бобровского у него нет пока вратарского шлема, заготовленного для Кубка мира.

В групповом раунде одним из соперников россиян будет сборная Северной Америки, составленная из игроков Канады и США не старше 23 лет, в тренерский штаб команды входит и главный тренер "Тампы" Джон Купер.

– Особого значения тому, что могу сыграть против Купера, не придаю. Скорее мне было бы интересней сыграть против Бена Бишопа, – цитирует ТАСС Василевского. – Но сначала надо показать себя на сборах и играх перед турниром, что я могу быть полезен сборной России. Семен (Варламов) и Сергей (Бобровский) – одни из лучших вратарей НХЛ, поэтому сначала надо составить конкуренцию им, что очень сложно.

Шлем у меня будет уже после приезда в Торонто, уже раскрашенный. Просто меня никто и не спрашивал, хочу ли я раскрашивать шлем под сборную, но я пока сам об этом не задумывался.

Уже несколько лет я летаю в Оттаву, занимаюсь по собственной программе с личными тренерами. В Россию прилетел только недавно.