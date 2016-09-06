Андрей Марков: "У нас будет хорошая поддержка на Кубке мира"

Защитник сборной России и "Монреаля" Андрей Марков уверен, что национальная команда получит отличную поддержку на Кубке мира. По словам игрока, в Торонто, где состоится турнир, очень много русскоговорящих людей. Марков добавил, что , в Монреале, по сравнению с Торонто, местные болельщики своей поддержкой создают дополнительную энергетику во время матчей.

- В Торонто очень много русскоговорящих, и, думаю, у нас будет хорошая поддержка. Тем более наверняка из России приедут за нас поболеть, - цитирует ТАСС Маркова. - В этих городах болеют по-разному: Торонто - город, где люди больше настроены на решение дел, связанных с бизнесом. Иногда люди там приходят на хоккей, чтобы решить какие-то свои вопросы в этом плане. Еще в течение 5-10 минут после начала матча трибуны пустые, но потом они заполняются. В Монреале такого не увидишь - там люди просто безумно болеют, трибуны всегда полные, придают дополнительную энергию.