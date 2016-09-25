09:42 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Андрей Марков: "Положительный момент в матче с Канадой - игра Бобровского"

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Защитник сборной России Андрей Марков считает, что участие в Кубке мира дало опыт молодым игрокам команды. Россияне дошли до полуфинала, где уступили Канаде со счетом 3:5.

– Молодые хоккеисты получили большой опыт, играя против лучших в мире, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Маркова. – Считаю, что сейчас можно двигаться вперед. У нас была своя система, по которой мы играли. И не так важно, откуда игрок: из КХЛ или НХЛ. Все влились, все выкладывались. Положительные моменты в матче с Канадой? Наверное, игра нашего вратаря, который долго держал нас в игре. Многие назвали бы Бобровского лучшим игроком сборной России на турнире.

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