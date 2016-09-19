02:27 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Андрей Марков: "Не обратил внимания, что Лундквист был на разминке"

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Защитник сборной России Андрей Марков после первого матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (1:2) выразил сожаление по поводу поражения, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Хоккеист подчеркнул: завтра отступать некуда.

В ночь с понедельника на вторник подопечные Олега Знарка проведут матч против сборной Северной Америки, начало – в 3.00 по Москве.

– Сейчас все играют компактно, и надо больше бросать, создавать помеху вратарю, идти на добивание. Завтра отступать некуда.

– Удивило ли, что Хенрик Лундквист появился на разминке, но не вышел на игру по болезни?

– Если честно, я даже не обратил внимания, что он был на разминке. Здесь нет проходных матчей, и не важно, кто у кого в воротах. Нужно выходить на игру и выполнять игровые задания.

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