Андрей Марков: "Не обратил внимания, что Лундквист был на разминке"

Защитник сборной России Андрей Марков после первого матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (1:2) выразил сожаление по поводу поражения, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Хоккеист подчеркнул: завтра отступать некуда.

В ночь с понедельника на вторник подопечные Олега Знарка проведут матч против сборной Северной Америки, начало – в 3.00 по Москве.

– Сейчас все играют компактно, и надо больше бросать, создавать помеху вратарю, идти на добивание. Завтра отступать некуда.

– Удивило ли, что Хенрик Лундквист появился на разминке, но не вышел на игру по болезни?

– Если честно, я даже не обратил внимания, что он был на разминке. Здесь нет проходных матчей, и не важно, кто у кого в воротах. Нужно выходить на игру и выполнять игровые задания.