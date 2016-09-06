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Андрей Марков: "На Кубке мира должны стать единым кулаком"

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Защитник сборной России и "Монреаля" Андрей Марков отметил, что у главного тренера национальной команды Олега Знарка железная дисциплина. По его словам, Россия может показать хороший результат на Кубке мира, который стартует 17 сентября в Торонто.

– Для Олега Валерьевича нет авторитетов, и это правильно. Команда одна, все должны выполнять тренерские требования. Я не сторонник давать прогнозы, но считаю, что если мы сплотимся, станем единым кулаком, командой, то результат придет. Поэтому нужно проникнуться этой идеей и работать на команду, – цитирует ТАСС Маркова.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3596759

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