Андрей Марков: "На Кубке мира должны стать единым кулаком"

Защитник сборной России и "Монреаля" Андрей Марков отметил, что у главного тренера национальной команды Олега Знарка железная дисциплина. По его словам, Россия может показать хороший результат на Кубке мира, который стартует 17 сентября в Торонто.

– Для Олега Валерьевича нет авторитетов, и это правильно. Команда одна, все должны выполнять тренерские требования. Я не сторонник давать прогнозы, но считаю, что если мы сплотимся, станем единым кулаком, командой, то результат придет. Поэтому нужно проникнуться этой идеей и работать на команду, – цитирует ТАСС Маркова.