Алексей Яшин: "Надеюсь, обыграем Северную Америку благодаря мастерству в атаке"

Бывший нападающий сборной России и "Оттавы" Алексей Яшин отметил, что национальной команде нужно сосредоточиться на следующем матче Кубка мира против сборной Северной Америки. По его словам, качество игры не так важно, главное – результат.

– Все болеют за нашу команду, следят, и сейчас нужно концентрировать на матче с Северной Америкой, – рассказал Яшин. – Он будет решающим для нашей сборной, поэтому необходимо учесть допущенные ошибки и выходить играть на эту встречу с хорошим настроем.

– В матче со шведами сборная России сделала немало ошибок. Хватит ли времени их исправить за короткий промежуток времени?

– В столь скоротечном турнире игра, которая бы всех впечатляла, – не главное. Я за то, чтобы команда одерживала победы. Можно здорово играть и не получить результата. Сейчас тот момент, когда нужно концентрироваться именно на результате. Как он будет добыт, никого не волнует.

– Сборная России уступала шведам в скорости, владении шайбой и других компонентах. Верите, что в противостоянии с Северной Америкой мы сможем сыграть лучше, ведь наш будущий соперник разгромил не самую слабую сборную – Финляндию?

– Нам нужна другая игра, другие эмоции. Надеюсь, ребята смогут вытащить их из себя. Хочу пожелать парням удачи. А что касается матча североамериканцев с финнами, этот турнир очень скоротечный, и команды здесь очень близки по уровню. В какой-то день кому-то повезло больше, а кому-то – меньше. Понятно, что наш ближайший соперник не будет подарком. Там собраны молодые ребята, у которых имеются большие амбиции. Им есть что доказывать. В этом плане будет трудная, серьезная игра, но надеюсь, что благодаря мастерству наших хоккеистов в атаке мы добьемся результата. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)