Алексей Яшин: "Если бы не Бобровский, канадцы могли бы забить еще больше"

Бывший нападающий сборной России и "Оттавы" Алексей Яшин после поражения от команды Канады (3:5) в полуфинальном мачте Кубка мира отметил, что у подопечных Олега Знарка был шанс победить. По его словам, здорово сыграл вратарь Сергей Бобровский.

– Был ли у нас реальный шанс зацепить этот матч и выйти в финал или вопрос состоял лишь в том, когда канадцы смогут оторваться в счете?

– Конечно, такой шанс был, особенно во втором периоде, когда мы вышли вперед. Когда канадцы забросили нам вторую шайбу и сократили счет до 3:2 – это повлияло на наших ребят. А третий и четвертый голы соперник организовал достаточно быстро.

– С чем связано решение тренерского штаба сыграть в семь защитников и одиннадцать нападающих?

– Трудно это комментировать, потому что я не тренер, но думаю, что Олег Знарок хотел усилить оборону. Если бы случилась какая-нибудь травма, была бы возможность доиграть в шесть защитников.

– А может быть, тренерский штаб не верил, что Шипачев способен удачно сыграть против канадцев?

– Это решение наставников. Могу только сказать, что вся страна болела и ребята отдавали все силы, блокировали броски. Бобровский, конечно, здорово сыграл. Если бы не он – канадцы могли бы забить еще больше.

– Почему за весь турнир мы не смогли наладить большинство?

– Это такой элемент игры, отработка которого занимает много времени. Возможно, его не хватило. Хотя моменты у нас были. Но для того, чтобы выиграть, нужна определенная удача, в том числе при игре в большинстве. А здесь забивать у нас не получалось. Если бы использовали это преимущество, особенно в начале матча, может, все сложилось бы по-другому.

– При этом при игре 6 на 5 мы забили и шведам, и канадцам. Да и в целом вшестером мы легко входили в зону и там задерживались…

– Это немного другой момент. Здесь есть психологическое преимущество, когда ты понимаешь, что у тебя последний шанс. Кроме того, здесь как раз удача была на нашей стороне. В матче со шведами мы забросили две шайбы. Правда, одну не засчитали. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)