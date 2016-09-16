Алексей Морозов: "У России хорошие шансы победить в Кубке мира"

Двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр Алексей Морозов поделился ожиданиями о грядущем Кубке мира, отметив, что сборная России в первом матче должна победить. По его словам, у команды хорошие шансы на победу во всем турнире.

– Как вам выставочные матчи сборной России?

– Знаете, выступающие за нашу национальную команду только начали подготовку к сезону, а хоккеисты из КХЛ уже набрали ритм, провели по шесть-восемь матчей. Все парни из НХЛ в одинаковых условиях – очень тяжелых, потому что у них не было игровой практики. Состав? Мне нравится игра Мозякина, Ковальчука и Радулова, но обсуждать решение Олега Знарка неуместно. Будем болеть за тех, кого выбрал главный тренер. Мы должны их поддержать.

– В первом матче Кубка мира для сборной России наша команда играет со Швецией. Какие ожидания?

– Прогнозов делать не буду, но скажу, что стоит надеяться на победу. По статистике, мы хорошо выступаем против шведов.

– Сборная России в состоянии победить по итогам всего турнира?

– Если все проникнутся этой идеей, то у нас очень хорошие шансы. (Ярослав СУСОВ)