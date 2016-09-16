Алексей Морозов: "Олимпиада значимее Кубка мира"

Двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр Алексей Морозов поделился ожиданиями о грядущем Кубке мира, отметив, что все команды способны добиться хорошего результата. По его словам, явных претендентов на чемпионство нет.

– Какой турнир престижнее: Олимпиада или Кубок мира?

– На Олимпийских играх, как и на Кубке мира, выступали звезды НХЛ. Этот турнир для хоккеистов очень престижен! А Кубок мира проводится нерегулярно. Конечно, это крутой турнир, отличная проверка боеспособности игроков. Но Олимпиада значимее.

– Кто главный фаворит Кубка мира?

– Турнир скоротечный, поэтому явных претендентов нет. Все будет зависеть от подготовки команд и атмосферы внутри коллектива. Да, канадцы сильны. Сборная Северной Америки тоже способна преподнести сюрприз, европейцы будут играть раскрепощенно. Все команды очень хороши. Интересно будет посмотреть на такой хоккей.

– Как относитесь к появлению смешанных команд – сборных Северной Америки и Европы?

– Почему бы и нет? Создали команды, способные бороться за чемпионство. Не шести же командам играть? Словаки бы затерялись на таком турнире. (Ярослав СУСОВ)