Алексей Марченко: "Незасчитанный гол? Сейчас уже поздно бегать и кричать об этом"

Защитник сборной России Алексей Марченко после матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией подчеркнул, что незасчитанный гол в конце третьего периода не должен сломать команду. По словам хоккеиста, необходимо было играть агрессивнее.

– С чего он нас должен сломать? Теперь уже поздно бегать и кричать об этом, – приводит ТАСС слова Марченко. – Надо было быть агрессивней, в чужой зоне позлее, побольше бросков, под воротами чтобы кто-то на добивание шел. Мы много против них играли в сезоне, знаем многих игроков. Просто надо было быть понастырней.