22:55 3 октября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Алексей Марченко: "Надеюсь, после Кубка мира буду быстрее двигаться, быстрее думать"

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Защитник "Детройта" Алексей Марченко приступил к тренировкам с командой. 24-летний россиянин, проведший в прошлом сезоне НХЛ 66 матчей и набравший 11 (2+9) очков, надеется, что участие в Кубке мира вместо части предсезонной подготовки, пойдет ему на пользу.

– Это было здорово, – цитирует официальный сайт НХЛ Марченко. – Мы наслаждались каждой игрой. Я это ценю, потому что мы играли против лучших игроков мира с лучшими российскими хоккеистами. Так что это большой опыт для начала сезона. Полезно сразу начать сезон с такой серьезной борьбы. Рассчитываю, что мне удастся улучшить все компоненты: быстрее двигаться, быстрее думать.

Надеюсь, усилю свою роль в команде, буду играть больше, помогать клубу.

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