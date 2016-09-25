Алексей Марченко: "Канадцы играли достаточно просто, ничего не выдумывали"

Защитник сборной России Алексей Марченко считает, что команда сыграла в целом неплохо в полуфинале Кубка мира с Канадой (3:5). По его словам, соперник действовал достаточно просто, но эффективно.

– Канадцы старались доводить все до бросков, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Марченко. – Они достаточно просто играли, ничего не выдумывали, играли на ворота, и это принесло им результат. Думаю, все равно неплохо сыграли. Здорово сыграл Бобровский. Его большая заслуга в том, что мы дошли до полуфинала. От игры к игре мы были лучше, но Канаду не смогли победить. Тактика в первые два периода? Поменьше потерь, больше командной игры: вместе вперед, вместе назад, помогать друг другу. Нужно было поплотнее сыграть, не давать сопернику разогнаться в контратаку. Они так в третьем периоде забивали. А такого не должно быть. Всегда можно сыграть лучше. Но я надеюсь, что не подвел.