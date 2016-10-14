Алексей Касатонов: "Думаю, Россия показала максимальный результат на Кубке мира"

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Алексей Касатонов, которому сегодня исполняется 57 лет, считает, что сборная России показала максимальный результат на Кубке мира. Российские хоккеисты дошли до полуфинала, где уступили Канаде (3:5).

– Главное – турнир был коммерческий, я бы сказал, "турнир доброй воли", – цитирует пресс-служба КХЛ Касатонова. – Не было такого запредельного накала, было заметно, что игроки с пониманием относились друг к другу, старались избежать травматизма. Мне кажется, такая была установка. Что касается нашей команды – то, думаю, мы показали максимальный результат. В полуфинале попали на канадцев… Были моменты, которые и радовали, и огорчали. С одной стороны – в меньшинстве не пропустили ни одного гола, с другой – позволяли сопернику создавать моменты, когда сами играли в большинстве. Конечно, хотелось бы, чтобы наши звезды сыграли поярче. Вообще – это сложный вопрос. Индивидуальная подготовка сыграла большую роль. Вот сборная Европы – там каждый мечтал проявить себя, хотя бы попасть на турнир, поэтому они индивидуально подготовились отлично. В этом был залог их успеха.

– Не создавалось впечатления, что наши играли на пределе возможностей, а Канада – с большим запасом?

– В полуфинале в течение двух периодов игра была равной. Канадцы много ошибались и в передачах, и в приеме шайбы. Что было удивительно. Наверное, это был единственный матч, так скажем, с "политической ностальгией". Плюс ко всему – довольно трудно в течение двух недель держать команду на одном и том же высочайшем уровне.