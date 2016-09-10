Защитник сборной России Алексей Емелин после выставочного матча против Чехии (1:2 Б) в рамках подготовку к Кубку мира отметил: в овертайме, который проводился в формате "3 на 3", у россиян были моменты, чтобы забросить победную шайбу, передает из Праги спецкор "СЭ" Марат САФИН.

– Играли неплохо, но в третьем периоде стали немного пятится назад, легко отдавать свою синюю линию, – сказал Емелин. – Много играли в своей зоне. Старались выровнять игру. В овертайме у нас было много моментов, чтобы завершить. Что касается драк, то просто никто не хочет уступать. Все хотят выигрывать, лезть на пятак. Наша задача не пускать туда, поэтому и возникают такие потасовки.

– Показалось, что Михалек ударил Варламова ногой.

– Да, он пнул игрока коньком, поэтому я пытался убрать оттуда, чтобы он не делал этого. В третьем периоде стычек не было, потому что стали осторожнее играть, одна ошибка могла решить игру.

– Как вы себя чувствуете?

– Первая игра для меня, было жарко, лед был мягкий, думаю, что следующий матч будет лучше. После предыдущего матча сделали работу над ошибками, уделили внимание ошибкам, которые были в предыдущей игре, старались убрать недочеты.

– Насколько будет важна игра с канадцами?

– Я думаю, это будет самый важный матч в подготовке к турниру, поэтому будем настраиваться самым лучшим образом.