Алексей Емелин: "Для меня это поражение – удар"

Защитник сборной России Алексей Емелин не смог объяснить провал команды в начале третьего периода полуфинала Кубка мира с Канадой (3:5), передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Россияне при равном счете дважды пропустили за несколько минут после старта заключительного отрезка встречи.

– Для меня это поражение – удар, – сказал Емелин. – Не знаю, что произошло в конце второго периода и в начале третьего.

Трансляция матча Канада - Россия