05:20 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Алексей Емелин: "Для меня это поражение – удар"

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Защитник сборной России Алексей Емелин не смог объяснить провал команды в начале третьего периода полуфинала Кубка мира с Канадой (3:5), передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Россияне при равном счете дважды пропустили за несколько минут после старта заключительного отрезка встречи.

– Для меня это поражение – удар, – сказал Емелин. – Не знаю, что произошло в конце второго периода и в начале третьего.

Трансляция матча Канада - Россия

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КОММЕНТАРИИ (3)
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HarryAngel

хоть один честный человек в сборной. А Третьяк с латышом довольны

05:42 25 сентября

mikoff

Для Алексея этот матч оказался провальным. А ведь он один из самых надежных наших.

05:36 25 сентября

alduda

Да ничего не произошло. Все было точно так же как и в первом и половине второго. Просто Бобровский наверное немного устал или у него просто чудеса закончились. Стало залетать то, что еще в первой половине должно было залететь.

05:34 25 сентября

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