Алексей Емелин: "Для меня это поражение – удар"

Защитник сборной России Алексей Емелин не смог объяснить провал команды в начале третьего периода полуфинала Кубка мира с Канадой (3:5), передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Россияне при равном счете дважды пропустили за несколько минут после старта заключительного отрезка встречи.
– Для меня это поражение – удар, – сказал Емелин. – Не знаю, что произошло в конце второго периода и в начале третьего.
HarryAngel
хоть один честный человек в сборной. А Третьяк с латышом довольны
05:42 25 сентября
mikoff
Для Алексея этот матч оказался провальным. А ведь он один из самых надежных наших.
05:36 25 сентября
alduda
Да ничего не произошло. Все было точно так же как и в первом и половине второго. Просто Бобровский наверное немного устал или у него просто чудеса закончились. Стало залетать то, что еще в первой половине должно было залететь.
05:34 25 сентября