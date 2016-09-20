Алексей Бадюков: "Россия одержала валидольную победу над сборной Северной Америки"

Трехкратный чемпион России Алексей Бадюков после матча Кубка мира между национальной командой РФ и сборной Северной Америки (4:3) подчеркнул, что от лидеров россиян ждут более созидательной игры. По его словам, подопечные Олега Знарка одержали валидольную победу.

- Я переживал за наших ребят в концовке матча, потому что она получилась тяжелой, - начал Бадюков. - Подарили сопернику неоправданное удаление. Североамериканцы были очень быстрыми, наказывали в контратаках, как было в случае с первым голом: Мэттьюс с Макдэвидом устроили хорошую контратаку - это показательный момент.

Настораживает игра в большинстве, которая совсем не получается. Должны прибавлять наши лидеры - Панарин, Малкин, Овечкин. От них ждут более созидательной игры. Порадовало, что Наместников, который вышел, своим голом переломил ход матча. Ребята стали забрасывать шайбы, которые должны были. Пусть и не без доли везения. Это заставило поверить в свои силы. Победа получилась валидольная, с травмами, но все равно - это победа.

- По сравнению с матчем со шведами сборная России в чем-то прибавила?

- Начало получилось очень активным. Пошли в силовую борьбу и постарались давить соперника. Там играют молодые ребята, и надо было понимать, что в начале матча молодые всегда бегут вперед. Нужно было перетерпеть. Хорошо, что все в итоге так закончилось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)