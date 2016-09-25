Алексей Бадюков: "Овечкин в полуфинале тоже мог показать что-то большее"

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков отметил, что его разочаровали лидеры сборной России на Кубке мира. По его словам, в основном это касается Евгения Малкина и Александра Овечкина.

– Девяносто процентов команды оставили хорошее впечатление. Ребята бились, старались выполнить свое задание. Это было видно, – отметил Бадюков. – Даже Олег Знарок сказал, что доволен всеми хоккеистами. Но разочаровали лидеры, которые должны были делать больше. Мне не понравилось, как сыграл Малкин. Он старался, но многое не получалось. Женя пытался сыграть в пас, тонко, но против него действовали очень плотно. Поэтому не все его передачи проходили. Особенно это бросалось в глаза при игре в большинстве. Мы не могли войти в зону, зацепиться. Саша Овечкин в полуфинале тоже мог показать что-то большее. Все-таки мы ждали от него гола, как он забил в выставочном матче в большинстве. Сильно разочаровало наше большинство. И здесь многое зависит от лидеров. Этот компонент может стать хорошим подспорьем для положительного результата. Но мы не забросили ни одной шайбы в большинстве на этом турнире. Когда ты разыгрываешь лишнего, важна игра тех ребят, которые умеют это делать. Таких хоккеистов у нас, к сожалению, не нашлось.

– Но при этом при игре 6 на 5 мы забили и шведам, и канадцам.

– Когда мы вышли 6 на 5, канадцы уже бросили играть. Знарок выпустил шесть нападающих, рискнул. Наши ребята молодцы, раскрепостились и сразу же забили. Но если сравнить форвардов, которые работали в нашей зоне и играли в зоне канадцев, первый гол, когда обрезались три наших нападающих, является показательным. Насколько четко был сделан первый пас у соперника, сразу же пошла контратака три в два и мы получили гол в свои ворота. Как цеплялась тройка Кросби! Они вынуждали ошибаться, играть мимо шайбы. Это было очень стремительно и быстро сделано, накатами. Силовая борьба у бортов очень серьезная у канадцев. Практически всю борьбу они выиграли. Хоть по силовым приемам за весь матч преимущество у нашей сборной, если смотреть статистику, но основную борьбу, именно по скорости, канадцы выиграли и у бортов, и за воротами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)