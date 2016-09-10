Алексей Бадюков: "Не стоит делать глобальные выводы из поражения чехам"

Трехкратный чемпион России Алексей Бадюковпризвал не обращать внимания на результат второго выставочного матча сборной России с Чехией (1:2 Б в Праге после 4:3 в Санкт-Петербурге) перед Кубком мира. Он отметил, что тренерский штаб россиян не ставит задачу победить любой ценой и не форсирует события.

– Идет подготовка к ответственным матчам Кубка мира, - сказал Бадюков. - Тренеры и игроки понимали, что победа, прежде всего, нужна была чехам на своей домашней арене. Сделали упор на то, что во дворце было душно и то, что была большая площадка, а матчи Кубка мира придется проводить на маленьких площадках. Но надо было решать некоторые вопросы, отрабатывать сочетания. Сегодня не играли Дацюк и Марков, но очень здорово себя проявил Емелин, который пытался играть в силовой хоккей. Многие хоккеисты и самое главное защитники, стали выполнять задание тренерского штаба по выходу из своей зоны и это получалось. Да, были эпизоды, особенно в третьем периоде у сборной Чехии, но все-таки хорошо, что мы попробовали поиграть в разных ситуациях. В том числе овертайм три на три. Посмотрели сочетания, которые могут быть и отработали буллиты.

– Как думаете, почему Павла Дацюка сегодня оставили в запасе? Это попытка проверить других игроков или сейчас Павел не готов играть в ведущих тройках?

– Дело не в этом. Это было запланировано, и Олег Знарок говорил, что будет стараться равномерно распределить игровое время между всеми хоккеистами. Если посмотреть по игровому времени то получается, что нападающие действительно имеют его примерно в одинаковом количестве. Это нормальная подготовка. Никто не форсирует события и не ставит задачу выиграть любой ценой. Понятно, что была цель победить дома, перед своими болельщиками, а в Чехии такой задачи не стояло, а локальную задачу мы решили. Думаю, не стоит делать какие-то глобальные выводы из этого поражения. Просто был локальный выставочный матч. Не более того.

– И Бобровский, и Варламов провели отличные игры. На данный момент кому бы из них отдали предпочтение в борьбе за место первого номера?

– Оба вратаря сыграли выше всяких похвал. Им это предоставляла и оборона и соперник. Просто надо посмотреть, против какой сборной будет удобно играть конкретному вратарю, потому что часто бывает, что голкиперы по-разному реагируют на американский и европейский хоккей. Варламов сегодня очень здорово отыграл. Да, на буллитах соперник нашел слабенькую точку, но это не страшно. Бобровский тоже отлично сыграл, совершил несколько спасений. Пока нельзя сказать, что кто-то из них сильнее. Это два высококлассных голкипера, также, как и у чехов. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)