14:18 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Алексей Бадюков: "На вбрасывании Россия играла катастрофически плохо"

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Хоккейный эксперт Алексей Бадюков поделился впечатлениям от полуфинального матча Кубка мира Канада – Россия (5:3), отметив, что вторым финалистом станет сборная Швеции. По его словам, у россиян были проблемы с первым пасом.

– Как сказалось на игре в атаке то, что Олег Знарок перешел на игру в трех центральных нападающих, все время меняя им фланговых форвардов?

– У нас в заявке было три центральных нападающих, но наша команда играла на вбрасывании катастрофически плохо. В частности Малкин, от которого большего ждали именно в этом компоненте. Здесь, скорее всего, Дацюка не хватало. Он очень грамотно и ответственно подходит к вбрасыванию. Канадцы за счет вбрасывания имели очень большое преимущество.

А то, что мы тасовали звенья, было сделано для того, чтобы как-то разнообразить и поменять игру в атаке. В обороне было не до экспериментов. Как только шайба попадала в нашу зону, канадцы активно шли туда, и у нас сразу возникали проблемы с выходом и первым пасом. Вот чем была слаба наша сборная на этом Кубке мира. Даже не нападением, а именно такой игрой. Понятно, что хочется созидать, а не просто так швырять шайбу. Наверное, в матче с канадцами так и надо было все время играть.

– Как думаете, кто станет вторым финалистом и сможет ли эта команда что-то противопоставить канадцам?

– Скорее всего, ими будут шведы, и они способны серьезно противостоять этому сопернику, потому что у канадцев есть слабые стороны, а у шведов очень сильнее защитники. Они хорошо катаются. В финале победителя определят именно защитники.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Бобровский ведь тоже в НХЛ. На Овечкина играет вся команда. Малкин играет в звене с Кросби.

21:41 25 сентября

rotkiv04

да что вбрасывание, канадцы в три раза перебросали наших, если бы не Бобровский, то счет был бы просто КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ и сейчас говорили бы про разгром. Но по игре можно сказать что и был разгром, наших "звезд" из НХЛ катали как котят. Интересно как эти "звезды " добиваются успехов в НХЛ? Может надо что-то подправить в консерватории(в тренерском штабе)?

19:27 25 сентября

DG (new))

согласен с этим Бадюковым - нет вбрасывания значит всю игру "гоняешься за шайбой".... вместо того, чтобы играть по точкам втыкаешься в оппонента... но увы, есть то что есть

14:32 25 сентября

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