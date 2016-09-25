Алексей Бадюков: "На вбрасывании Россия играла катастрофически плохо"

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков поделился впечатлениям от полуфинального матча Кубка мира Канада – Россия (5:3), отметив, что вторым финалистом станет сборная Швеции. По его словам, у россиян были проблемы с первым пасом.
– Как сказалось на игре в атаке то, что Олег Знарок перешел на игру в трех центральных нападающих, все время меняя им фланговых форвардов?
– У нас в заявке было три центральных нападающих, но наша команда играла на вбрасывании катастрофически плохо. В частности Малкин, от которого большего ждали именно в этом компоненте. Здесь, скорее всего, Дацюка не хватало. Он очень грамотно и ответственно подходит к вбрасыванию. Канадцы за счет вбрасывания имели очень большое преимущество.
А то, что мы тасовали звенья, было сделано для того, чтобы как-то разнообразить и поменять игру в атаке. В обороне было не до экспериментов. Как только шайба попадала в нашу зону, канадцы активно шли туда, и у нас сразу возникали проблемы с выходом и первым пасом. Вот чем была слаба наша сборная на этом Кубке мира. Даже не нападением, а именно такой игрой. Понятно, что хочется созидать, а не просто так швырять шайбу. Наверное, в матче с канадцами так и надо было все время играть.
– Как думаете, кто станет вторым финалистом и сможет ли эта команда что-то противопоставить канадцам?
– Скорее всего, ими будут шведы, и они способны серьезно противостоять этому сопернику, потому что у канадцев есть слабые стороны, а у шведов очень сильнее защитники. Они хорошо катаются. В финале победителя определят именно защитники.
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Бобровский ведь тоже в НХЛ. На Овечкина играет вся команда. Малкин играет в звене с Кросби.
21:41 25 сентября
rotkiv04
да что вбрасывание, канадцы в три раза перебросали наших, если бы не Бобровский, то счет был бы просто КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ и сейчас говорили бы про разгром. Но по игре можно сказать что и был разгром, наших "звезд" из НХЛ катали как котят. Интересно как эти "звезды " добиваются успехов в НХЛ? Может надо что-то подправить в консерватории(в тренерском штабе)?
19:27 25 сентября
DG (new))
согласен с этим Бадюковым - нет вбрасывания значит всю игру "гоняешься за шайбой".... вместо того, чтобы играть по точкам втыкаешься в оппонента... но увы, есть то что есть
14:32 25 сентября